رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل نظيره التنزاني

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، الثلاثاء، قائد قوات الدفاع الشعبية التنزانية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة قائد قوات الدفاع الشعبية التنزانية الفريق أول جاكوب جون ماكوندا.

وفي كلمة له قال الفريق أول “سنعمل سويا بطريقة براغماتية وصريحة من أجل إرساء وتطوير تعاون مستدام قائم على الثقة المتبادلة”.

كما أعرب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن استعداد الجزائر لتبادل وجهات النظر حول مختلف الجوانب الأمنية وتبادل الخبرات في مجال محاربة الإرهاب.