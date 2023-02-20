رئيس أركان القوات المسلّحة القطرية في زيارة بالجزائر (فيديو)

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق ركن سالم بن حمد بن عقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد تطرق الجانبان في لقائهما إلى “التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية”. كما وتبادلا “وجهات النظر حول مختلف القضايا. والوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين”.

الفريق أول شنقريحة هنأ المسؤول القطري في كلمة ألقاها بالمناسبة، على تنظيم قطر المتميّز لكأس العالم لكرة القدم. وقال إنها “أبهرت العالم، وقدّمت صورة مشرفة عن الدولة الشقيقة”.

كما ذكر الفريق أول “بالمستوى المرموق الذي بلغته العلاقات الأخوية متعددة الأشكال بين الجزائر ودولة قطر”.

من جهته، عبّر رئيس أركان القوات المسلحة القطرية عن سعادته بزيارة الجزائر. مشيدا بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، الذي “ينعكس على مستوى التعاون العسكري بين جيشي الجزائر وقطر”.

نصّ الكلمة الكاملة للفريق أول السعيد شنقريحة: