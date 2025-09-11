رئيس “أفريكسيمبنك”: احتضان الجزائر لمعرض التجارة البينية يعكس دورها في دفع النمو الاقتصادي في إفريقيا

خلال استقباله من طرف الوزير عرقاب:

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس 11 سبتمبر، بمقر دائرته الوزارية، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيمبنك” (Afreximbank)، بينيديكت أوراما.

وفي مستهل اللقاء، عبر رئيس “أفريكسيمبنك” عن شكره العميق للجزائر، وللرئيس عبد المجيد تبون “على التنظيم المحكم والنجاح المسجل للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية”. كما أكد “أن احتضان الجزائر لهذه التظاهرة يعكس دورها المحوري في دفع النمو الاقتصادي في إفريقيا وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة في مختلف المجالات.”

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، خاصة في المجالات ذات الأولوية، على غرار دعم التجارة البينية الإفريقية، مرافقة وتمويل المشاريع الطاقوية، وتسويق المنتجات الإفريقية، لاسيما المحروقات، الأسمدة، والمنتجات المنجمية مثل الفوسفات، فضلا عن دعم مشاريع الاندماج الإقليمي.

كما تم التطرق بشكل خاص إلى التعاون مع مجمع سوناطراك ومشاريع تطوير الصناعة الطاقوية والمعدنية داخل القارة.

وقدم الوزير عرقاب عرضا شاملا حول مختلف البرامج التنموية التي يشرف عليها قطاعه، لاسيما في مجالات تطوير واستغلال وتحويل المحروقات، نقل وتوزيع الكهرباء، تثمين الموارد المعدنية، تطوير المشاريع المنجمية والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى مشاريع تحلية مياه البحر ومشاريع الربط الإقليمي للكهرباء بين الجزائر والدول الإفريقية.

حيث أكد عرقاب على “أهمية تعزيز التعاون الإفريقي-الإفريقي في مجالات الطاقة المستدامة، وتطوير قدرات الإنتاج والترابط الكهربائي.” كما جدد الوزير “التزام الجزائر بدعم مسار التكامل الإفريقي، والانخراط الفعال في المبادرات التنموية المشتركة، على غرار مشاريع الترابط الكهربائي ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، لما له من فوائد اقتصادية وتنموية على دول العبور والدول المجاورة.”

رئيس “أفريكسيمبنك” من جانبه، أعرب عن تقديره لرؤية الجزائر التنموية ودورها الريادي في إفريقيا، وأشاد بمكانتها في تعزيز الاندماج القاري، كما أكد على أهمية تسويق وتحويل المنتجات الإفريقية محليا لخلق القيمة المضافة داخل القارة.

وجدد استعداد “أفريكسيمبنك” لدعم المشاريع التنموية منوها بالأهمية الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء في تأمين التموين وتعزيز التنمية في المنطقة.