رئيس أنغولا يضع إكليلا من الزهور بمقام الشهيد

وقف رئيس جمهورية أنغولا جـواو لوريـنس، دقيقة صمت ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالعاصمة.

ووفقا لما نقله التلفزيون الجزائري، الرئيس الأنغولي ألقى إطلالة على خليج الجزائر من ساحة مقام الشهيد قبل أن يزور متحف المجاهد ويطلع على أبرز المعالم التاريخية والثقافية التي توثق نضال الشعب الجزائري المفعم بالبطولات وتسرد مختلف مراحل المقاومة الشعبية ثم الحركة الوطنية وصولا إلى الكفاح المسلح خلال الثورة التحريرية المجيدة، حسب المصدر ذاته.