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اقتصاد

رئيس أوبك يزور الجزائر

الشروق أونلاين
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رئيس أوبك يزور الجزائر
ح.م
رئيس منظمة أوبك الكونغولي برونو جان ريتشارد إيتوا

وصل، الأحد، رئيس منظمة أوبك، ووزير المحروقات الكونغولي برونو جان ريتشارد إيتوا، في زيارة عمل إلى الجزائر.

وأكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب الذي كان في استقباله أن هذه الزيارة تأتي في إطار “تطوير العلاقات الأخوية الثنائية بين الجزائر وجمهورية الكونغو في المجال الطاقوي، لاسيما المحروقات و تحويلها ( البيتروكيمياء)، و تطوير البنى التحتية في مجال صناعات البترول و الغاز والتكوين والتعاون الاقتصادي”.

وأشار المسؤول إلى وجود “تطابق كبير في الرؤى بين الجزائر و الكونغو في المجال السياسي و حول القضايا الدولية”.

من جهته أكد إيتوا أن زيارته للجزائر من شأنها “تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجال البترول و الغاز”، مضيفا انها تهدف كذلك “للاستفادة من تجربة الجزائر في هذا المجال”.

وأضاف الوزير قائلا : “نأمل ان يكون هناك تعاون أكبر بين الوزارتين”.

وتطرق إيتوا كذلك إلى تعاون البلدين في مجال التكوين، قائلا “استفدنا و نواصل الاستفادة من المنح الدراسية في الجزائر”، مذكرا، في هذا الصدد، بأن “الجزائر كان لها الفضل في تكوين الكثير من الكفاءات الكونغولية”، من بينها الرئيس الحالي لبلاده.

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