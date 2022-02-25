رئيس أوكرانيا: الغرب تركنا لوحدنا ولم نجد سوى الخطابات

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، صباح الجمعة، إن أوكرانيا “تركت وحدها” لمواجهة روسيا، و”الغرب يتحدث فقط عن دعمها”.

وأضاف زيلينسكي في كلمة إلى الأوكرانيين عبر تويتر فجر الجمعة، أنه “لم يغادر كييف وأنه مع ممثلين آخرين للسلطة في الحي الحكومي في كييف”.

وقال: “ندافع عن وطننا لوحدنا، أقوى دول العالم تكتفي بالمشاهدة عن بعد، هل أقنعت عقوبات أمس روسيا؟ نحن نراها في سمائنا وأرضنا بأنها غير كافية”

وقال: “أنا في العاصمة ومع شعبي “…”أنا في الحي الحكومي مع كل من هو ضروري لعمل الحكومة المركزية”.

وتابع: “اليوم سمعنا من موسكو أنهم يريدون التحدث عن الوضع المحايد لأوكرانيا.. لسنا خائفين من روسيا، ولسنا خائفين من التحدث مع روسيا، ولسنا خائفين من الحديث عن كل شيء، عن الضمانات الأمنية لدولتنا، ولا نخشى الحديث عن وضع محايد”.

وأعلن زيلينسكي أن 137 أوكرانيا على الأقل قتلوا الخميس في اليوم الأول من العملية الروسية، وأن و316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك.

وتواصلت المعارك طوال الليل في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا، عقب إطلاق روسيا عملية عسكرية واسعة ضد البلاد فجر أمس الخميس، وشهدت العاصمة كييف دوي صفارات الإنذار في الصباح الباكر، وسط أنباء عن تقدم الجيش الروسي نحوها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده أوقفت تقدم القوات الروسية على عدة جبهات، بينما يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك بعد فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان عقوبات مشددة على موسكو.

هذه حقيقة دخول الطائرات الروسية المجال الأوكراني

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بضعة ساعات على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، فيديو ادعى ناشروه أنه لطائرات روسيّة تدخل المجال الجويّ الأوكراني.

وأوضح فريق تقصي الحقائق لوكالة فرانس برس أن الادعاء غير صحيح، فالفيديو قديم ولا علاقة له بالتطورات العسكريّة الأخيرة في أوكرانيا.

وجاء في التعليق المرافق “مشاهد مروّعة لدخول طائرات روسية حربية مقاتلة المجال الجوي الأوكراني”.

وحصد الفيديو مئات المشاركات وآلاف التعليقات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر وإنستغرام، غداة إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس بدء “عملية عسكرية” في أوكرانيا.

وذكر مصور لوكالة فرانس برس أن عشرات السكان في مترو كييف كانوا يحاولون الاحتماء أو ركوب قطارات وهم يحملون حقائبهم لمغادرة المدينة.

إلا أن الفيديو المتداول للطائرات الحربيّة لا علاقة له بالتطورات الميدانيّة في أوكرانيا.

فقد أرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى أنه مقتطف من فيديو مدته حوالى خمس دقائق منشور على الإنترنت منذ سنوات.

بحسب التعليق المرافق فإن الفيديو يصوّر تدريبات على استعراض عسكريّ روسي جرّت في الرابع من ماي 2020، تحضيراً للاحتفال بيوم النصر على النازية في الحلاب العالمية الثانية، الذي يُحتفل به في التاسع من ماي من كلّ عام.

روسيا وأوكرانيا.. بداية الحرب

أكدت أوكرانيا ارتفاع عدد ضحايا الهجوم العسكري الروسي إلى 7 قتلى حتى الآن، وإصابة 9 آخرين بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وأعلنت الداخلية الأوكرانية عن سقوط أول قتيل وأول جريح من جراء القصف الروسي قرب كييف.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إجراء عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، وتوعد المعارضين لقراره بالرد الفوري.

وبحسب ما أفادت وكالات أنباء عالمية فقد طالب الرئيس الروسي الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم، كما حذر أوكرانيا من تحميلها مسؤولية أي إراقة دماء، وقال إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا.

الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في بيان بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه ندد بـ”الهجوم غير المبرر للقوات العسكرية الروسية”، موكدًا أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سوف يردون بطريقة موحدة وحاسمة “وسيحاسب العالم روسيا (…) المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم”.

وأكد أنه سيتحدث أمام الأمريكيين، اليوم الخميس، بشأن العواقب التي ستواجهها روسيا. ويراقب الوضع من البيت الأبيض وسيجتمع مع قادة مجموعة السبع في الصباح قبل الإعلان عن “عواقب أخرى” بالنسبة لروسيا.

وكالة “رويترز” للأنباء قالت إن القوات الروسية شنت فجر اليوم الخميس، هجومًا بالصواريخ على عدة مدن في أوكرانيا، ونفذت إنزالًا بحريًا على ساحلها الجنوبي، بعد أن سمح بوتين بما وصفه ب،”عملية عسكرية” خاصة في شرق أوكرانيا.

وسُمع دوي انفجارات كبيرة قبل الفجر في كييف وخاركيف وأوديسا، بعد وقت قصير من حديث بوتين في خطابه المتلفز على التلفزيون الرسمي الروسي، بحسب الوكالة.

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، عبر حسابه في “تويتر”، إن “بوتين شنّ للتو غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا، وإن المدن الأوكرانية المسالمة تتعرض للإضرابات، ووصف الهجمات بالحرب العدوانية”.

وكانت روسيا قد أعلنت تدمير القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن البنية التحتية لسلاح الطيران الأوكراني خرجت عن الخدمة، بحسب تقارير إعلامية.

وقال بوتين في رسالة توجه بها إلى الشعب الروسي بمناسبة إطلاق العملية العسكرية الخاصة: “أوجه الآن بعض الكلمات المهمة جدا إلى الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية”.

وأضاف: “أيا كان من سيحاول الحيلولة دون إجراءاتنا ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا وشعبنا، يجب عليه أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريا وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبدا في تاريخكم”.

وتابع: “نحن مستعدون لأي تطورات وقد تم اتخاذ كافة القرارات المطلوبة في هذا الخصوص، وآمل أن يُسمع كلامي”.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن بوتين قد شرع في غزو شامل لبلاده. وشدد على أنها ستدافع عن نفسها. وحض العالم على وقفه.

بينما نفت وزارة الدفاع الروسية مهاجمة مدن أوكرانية، وقالت إنها تستهدف البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية بـ “أسلحة عالية الدقة”.

من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مجلس الأمن الوطني والدفاع إلى إعلان الأحكام العرفية في البلاد للرد على “الغزو الروسي” لأوكرانيا.

وأكد زيلينسكي ما أوردته تقارير عن ضربات صاروخية روسية على مواقع بنى تحتية في أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

وقالت تقارير نقلا عن وزارة الداخلية الأوكرانية إن بعض الضربات الصاروخية استهدفت مراكز قيادة الصواريخ العسكرية الأوكرانية ومقر قيادة الجيش في كييف.

وتتواصل التحذيرات الأميركية والغربية لروسيا من شن حرب على أوكرانيا، وذلك في ظل التحشيد الروسي على الحدود الأوكرانية واعتراف موسكو باستقلال “جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك” الانفصاليتين.

وبينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده للحوار مع موسكو، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من العقوبات على مسؤولين روس.