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رياضة

رئيس إتحادية بوركينافاسو: المنتخب الجزائري يفوز بفضل أرضية الميدان السيئة

سليم.ع
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رئيس إتحادية بوركينافاسو: المنتخب الجزائري يفوز بفضل أرضية الميدان السيئة
ح.م
رئيس إتحادية بوركينافاسو لكرة القدم لازار بانسي

قال رئيس إتحادية بوركينافاسو لكرة القدم، لازار بانسي أن المنتخب الجزائري يحقق الإنتصارات على ميدانه بفضل أرضية الميدان السيئة..

وأورد موقع “أفريكا توب سبور”، تصريحات لرئيس إتحادية بوركينافاسو، أكد من خلالها، أن المنتخب الجزائري متواضع على أرضيات الميدان الجيدة.

وقال بانسي في هذا السياق: ” لقد تابعتم اللقاء الذي جمعنا بهم، لقد كنا قادرين على الفوز بثلاثة أهداف..”

وتابع رئيس إتحادية بوركينافاسو: ” الملاعب الجزائرية تشكل خطرا على لاعبينا الذين ينشطون في أندية كبيرة..”.

وتثير تصريحات لازار بانسي الكثير من التساؤلاتـ خاصة وأنه يدرك بأن المنتخب الجزائري، ليس المنتخب الذي يحسن اللعب على أرضيات سيئة، بما أن أغلب لاعبيه ينشطون في أندية أوروبية كبيرة، تملك ملاعب ذات أرضيات ممتازة.

وتناسى رئيس إتحادية بوركينافاسو، أن المنتخب الجزائري توج بكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، وليس على أرضية ميدانه السيئة، كما تحدى عديد المنتخبات الكبيرة في المباريات الودية على ملاعب أوروبية.

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