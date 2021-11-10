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رياضة

رئيس إتحادية جيبوتي يحفز اللاعبين قبل مواجهة الجزائر

سليم.ع
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رئيس إتحادية جيبوتي يحفز اللاعبين قبل مواجهة الجزائر

اجتمع رئيس اتحادية جيبوتي، سليمان حسن وابري، بلاعبي المنتخب، قبل التنقل إلى القاهرة تحسبا لمواجهة “الخضر”، وحفزهم على بذل كل المجهودات من أجل التألق وتشريف بلادهم..

وقال رئيس اتحادية جيبوتي في خطابه للاعبين:” أنتم تمثلون جمهورية جيبوتي، وتحظون بدهم الرئيس وكل أبناء البلد، وننتظر منكم بذل كل المجهودات من أجل تشريف وطننا”.

وأكد رئيس الاتحادية وابري، أن حكومة جيبوتي وفرت طائرة،من أجل تسهيل مهمة التنقل في اللقاءين المقبلين من تصفيات مونديال قطر، ووفرت كل الظروف المناسبة.

وحلّ منتخب جيبوتي سهرة الثلاثاء بالقاهرة، تحسبا لمباراة الجزائر، المرتقبة زوال يوم الجمعة لحساب الجولة الخامسة من تصفيات المونديال.

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