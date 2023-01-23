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اقتصاد
قال إن إمدادات الغاز سترتفع إلى 28 مليار متر مكعب في 2024

 رئيس إيني الإيطالية: الجزائر شريك استراتيجي حقيقي يحترم التزاماته التعاقدية

حسان حويشة
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 رئيس إيني الإيطالية: الجزائر شريك استراتيجي حقيقي يحترم التزاماته التعاقدية
ح.م
الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية كلاوديو ديسكالتسي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية “إيني”، كلاوديو ديسكالتسي الاثنين، أن الجزائر سترفع ممن إمداداتها الغازية إلى بلاده لتصل 28 مليار متر مكعب في العام 2024، وأكد أن الجزائر “شريك استراتيجي حقيقي” وتحترم التزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بالكميات المتفق عليها.

وأوضح مسؤول إيني في تصريح للصحافة على هامش زيارة رئيسة مجلس الوزراء جورجيا ميلوني إلى حديقة مؤسسة شركة إيني” إنريكو ماتاي، بحيدرة بالعاصمة، أن إيني وسوناطراك يقومان سنويا بعمليات تحيين للعقود المبرمة، مشددا على أن الجزائر احترمت التزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بالكميات المتفق عليها.

ووفق ديسكالتسي فإن الجزائر زودت ايطاليا بـ 3 ملايير متر مكعب إضافية من الغاز في 2022 وستزيد ضخ 3 مليارات متر مكعب في العام الجاري، مشيرا إلى أن الكميات يتصل 28 مليار متر مكعب في 2024 وسيتم تجاوز حتى هذا الرقم اعتبارا من 2025.

وعن العلاقات بين إيني وسوناطراك وايطاليا والجزائر بشكل عام شدد كلاوديو ديسكالتسي على أن الجزائر هي شريك استراتيجي حقيقي وهي تساعد إيطاليا كثيرا.

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