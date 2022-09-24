رئيس “إيني”: بفضل الجزائر امتلأت مخزوناتنا من الغاز

رقم تاريخي للتدفق عبر خط "ترانسماد- إنريكو ماتاي"

سجلت إمدادات الغاز الجزائرية اليومية إلى إيطاليا عبر خط أنابيب “ترانسماد-إنريكو ماتاي”، رقما تاريخيا لم تصله من قبل، في أعقاب اتفاق البلدين على رفع الكميات، بعد أن وصل معدل الضخ إلى 85 مليون متر مكعب يوميا، ما يعني إمكانية تزويد ايطاليا بـ1 مليار متر مكعب من الغاز في ظرف 12 يوما فقط.

في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالتسي، السبت، في تصريحات نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، “إن الغاز سيكون متوفرا خلال فصل الخريف”، بفضل “تزايد نسب امتلاء المخزونات بسبب ارتفاع التدفقات القادمة من الجزائر”.

وذكر ديسكالتسي في هذا الصدد بالقول “معدلات التدفقات الجزائرية وصلت إلى 83، 84، 85 مليون متر مكعب في اليوم… الجزائر تقدم لنا المساعدة وهذا هو السبب الذي مكننا من ملء المخزونات”.

ويعتبر الرقم الجديد المقدم من طرف المسؤول الأول لشركة “إيني” قفزة نوعية في غضون أسابيع قليلة، بالنظر إلى أن ذروة التدفق كانت قبل أيام قليلة فقط في مستوى 67 مليون متر مكعب يوميا، أي بارتفاع وصل 17 مليون متر مكعب يوميا.

ويستشف من تصريحات مسؤول مجموعة “إيني” أن ما تم تداوله مؤخرا بشأن صعوبات في تزويد إيطاليا بالغاز من طرف سوناطراك، مجرد مغالطات سرعان ما تم دحضها بالأرقام الواقعية، من منطلق أن نسب التدفق الحالية التي وصلت 85 مليون متر مكعب في اليوم، يمكن أن تضخ مليار متر مكعب في ظرف 12 يوما فقط.

وتأتي هذه الأرقام تأكيدا لما تعهدت به وزارة الطاقة قبل أيام، حين أكدت في بيان لها، أن “الجزائر التي تربطها علاقات “مميزة” مع إيطاليا، تضمن تموين هذا البلد بالغاز، حيث تعتزم رفع إمداداتها إلى أزيد من 25 مليار متر مكعب قبل نهاية السنة.

وساهمت اللقاءات التي جمعت مؤخرا، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بنظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، وكذا برئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، في توثيق الشراكة الطاقوية بين البلدين، وفق البيان ذاته.

وعززت الجزائر، التي “تفي بالتزاماتها مع إيطاليا” بتسليمها إلى غاية اليوم 17.8 مليار متر مكعب من الغاز، مكانتها كأول ممون بالغاز لإيطاليا التي “ستستلم 10 مليار متر مكعب إضافية من الغاز” في الأشهر القادمة، كما ستساهم زيادة إنتاج الغاز والاكتشافات الأخيرة التي حققتها سوناطراك، في “توطيد مكانة الجزائر أكثر فأكثر كأول ممون بالغاز لإيطاليا طبقا لقرارات الرئيسين”، يضيف البيان ذاته.