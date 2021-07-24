رئيس اتحادية السباحة يتدارك فضيحة السباحين سحنون ومليح

تدارك رئيس اتحادية السباحة الوضع النتائج عن الفضيحة الذي تسبب فيها ممثل اللجنة الوطنية والرياضية الجزائرية، بعدم تأكيد مشاركة السباحين أسامة سحنون وأمال مليح خلال الاجتماع التقني للسباحة في منافسة الألعاب الأولمبية الجارية في طوكيو.

وطمأن الإتحاد الجزائري للسباحة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” الرأي العام الوطني، مؤكدا أنه تم تدارك الخطأ المرتكب، وتأكيد مشاركة السباحين المذكورين، بفضل تجند رئيس الاتحادية محمد بوغادو، ومساعيه الحثيثة لدى الإتحاد الدولي للسباحة.

و أضافت اتحادية السباحة في بيانها أن الرئيس بوغادو يتوجه بشكره للكونفدرالية الإفريقية للسباحة والاتحاد العربي للسباحة لجهودهم المتواصلة خلال الساعات الأخيرة من أجل السماح للسباحين سحنون ومليح من ولوج المنافسة الأولمبية.

للإشارة فإن الخطأ الذي كاد أن يكلف السباحين أسامة سحنون و أمال مليح الإقصاء قبل المشاركة، يتمثل في ملأ استمارة الانسحاب عوض ملأ استمارة تأكيد المشاركة، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة، عن مدى كفاءة المكلفين بمثل هذه الأمور، وفي أكبر حدث عالمي.