رئيس اتحادية السباحة يرد على صيود

ردّ رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة، عبد الحكيم بوغادو على التصريحات الأخيرة للسباح جواد صيود.

وقال بوغادو في تصريحات له: “لم نفهم أين يكمن المشكل في هذه الأقوال وهذه الأكاذيب التي تستهدف الاتحادية، ويجب أن نرفع المستوى من حيث الأقوال والأفعال”.

وأضاف رئيس اتحادية السباحة: “كل السباحين الذين كان لديهم موعد تحصلوا على تأشيرتهم في ظرف 5 دقائق، وصيود أعلمناه بموعد التأشيرة، لكنه وصل متأخرا، وكان من المفروض أن يتنقل إلى الاتحادية مباشرة من أجل حل المشكل في ظرف وجيز”.

وأكد بوغادو في الأخير : “الاتحادية وفرت لصيود كل الإمكانيات المالية منذ 2017، وكل التفاصيل موجودة في التقارير”.