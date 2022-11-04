رئيس اتحادية للملاكمة يمثل الأحد أمام لجنة الأخلاقيات للدفاع عن نفسه

بسبب توقيفه من طرف وزارة الشباب والرياضة:

يمتثل غدا الأحد رئيس الاتحاد الجزائري للملاكمة فرحات فزيل أمام لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الجزائرية التي يترأسها وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد الحميد برشيش، للنظر في قرار وزارة الشباب والرياضة الذي صدر يوم بتاريخ 28 سبتمبر المنصرم، القاضي بتوقيف رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة السيد فرحات فزيل من طرف وزارة الشباب والرياضة.

قال مصدر مقرب من اللجنة الأولمبية الجزائرية لـ”الشروق”، إن رئيس الاتحاد الجزائري للملاكمة فرحات فزيل سيتم سماعه من طرف رئيس لجنة أخلاقيات الرياضية بالهيئة الأولمبية الجزائرية هذا الأحد بداية من الساعة العاشرة صباحا، للدفاع عن نفسه في قضية توقيفه من طرف وزارة الشباب والرياضة،وتقديم كل الأدلة التي تؤكد براءته من التهم الموجهة إليه.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة قد طالب الأسبوع الماضي في رسالة وجهها للجنة الاولمبية الجزائرية بتفسيرات عن تنحية الرئيس فازيل من منصبه وعن سبب إقدام أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للملاكمة على سحب الثقة منه.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن الرئيس فازيل الذي تحصل منذ انتخابه رئيسا لاتحادية الملاكمة على نتائج إيجابية سواء في ألعاب البحر الأبيض المتوسط أم في البطولة الإفريقية التي جرت في الموزمبيق، متأكد “أنه بريء” من كل التهم الموجهة إليه ويملك كل الدلائل التي سيقدمها إلى السيد عبد الحميد برشيش.

علما أن وزارة الشباب والرياضة تحركت بقوة بعد رفض الاتحاد الدولي لكرة اليد انتخاب رئيس جديد لهذه الهيئة حيث طالبت بإعادتها، وهو ما قد تعرفه اتحادية الملاكمة خاصة بعد مراسلة الاتحادية الدولية التي يترأسها الروسي، عمر كريمليف، الذي زار الجزائر شهر جويلية المنصرم والذي عرف عقد الجمعية العام الانتخابية للاتحادية الإفريقية لكرة وتم استقباله من طرف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق.