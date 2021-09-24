رئيس اتحاد الأطباء الجزائريين: هذه التدابير اللازمة للوقاية من متحور “مو”

دعا الدكتور خالد السعيد رئيس اتحاد الاطباء الجزائريين لناحية الشرق المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن المتحور “مو” لن يشكل أي خطورة ولن يكون شرسا إذا التزم المواطن بالتدابير المطلوبة.

وقال الدكتور السعيد، الجمعة، في تصريح لإذاعة سطيف إن خطورة المتحور”مو” لن تكون عالية، وإن كانت هناك موجة جديدة “نتوقع أن تكون خفيفة بالنظر لوعي المواطنين بأهمية التلقيح والاجراءات الوقائية”.

وأضاف ضيف إذاعة سطيف أن التلقيح واحترام الإجراءات الوقائية كفيل بتفادي موجة رابعة وإخراج الجزائر من هذه الأزمة.

كما تحدث الدكتور السعيد عن الانفلونزا الموسمية حيث أكد أعراضها تشبه كثيرا أعراض الكوفيد وفي حالة الشك التحاليل المخبرية هي الفيصل.

واضاف أنه من المتوقع هذا العام أن لا تحدث موجة أنفلونزا مرتفعة وهو الأمر نفسه الذي كان العام الماضي و السبب راجع لاحترام الإجراءات الوقائية.

ودعا المتحد المواطنين الذين يعانون من الحمى والصداع والسعال وآلام في الحلق زيارة الطبيب للتأكد من الإصابة بكورونا من عدمه.

كما أكد المتحدث أن الأشخاص الذين تعودوا على أخذ اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية عليهم تلقيح أنفسهم هذا العام ايضا، موضحا أن تلقيح الأنفلونزا الموسمية لا يتناقض مع اللقاح المضاد لكورونا.