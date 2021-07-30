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الجزائر

رئيس اتحاد الأطباء لناحية الشرق: استعمال مكيفات الهواء يسرع انتشار كورونا

نادية شريف
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رئيس اتحاد الأطباء لناحية الشرق: استعمال مكيفات الهواء يسرع انتشار كورونا

كشف رئيس اتحاد الأطباء الجزائريين لناحية الشرق، الدكتور خالد السعيد، أن استعمال مكيفات الهواء يسرع انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور السعيد في حديثه لإذاعة سطيف: “الوضعية في الجزائر حرجة لكن ما زال بإمكاننا الاستدراك والسيطرة على الوضع وتفادي انهيار المنظومة الصحية، وعليه ننصح بعدم تشغيل مكيفات الهواء في الوقت الراهن لأنها تساعد على انتشار ودفع الفيروس عبر الهواء 6 أمتار” .

وأضاف: “من باب الوقاية وكنظرة استباقية للأحداث من المستحسن إعلان حالة الطوارئ الصحية، بحيث يصبح الكل مجندا ومستعدا ومجبرا على التقيد بالاجراءات الاحترازية الصارمة”.

في ذات السياق أكد على ضرورة حسن التسيير  في مؤسساتنا الاستشفائية من كل النواحي، لافتا إلى أن أزمة الأوكسجين سببها سوء التوزيع وحتى التسيير و الاستعمال المكثف لهذه المادة الحيوية جراء انتشار المتحور دلتا.

عن الوضعية التي نعيشها، أرجع الدكتور السبب إلى الإهمال والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية من طرف المواطنين، وعدم التشديد من قبل الدولة قبل انتشار الموجة الثالثة، وأوضح أن أعراض المتحور دلتا أصبحت تظهر على الأطفال والرضع لكن لم يتم تسجيل حالات ضيق تنفس لديهم.

من جانب آخر أكد السعيد أنه في تاريخ الطب كل الأمراض انقرضت وتلاشت بفضل التلقيح، وأشاد بدرجة الوعي الكبيرة التي وصل إليها الجزائري، مشيرا أن كل اللقاحات التي اقنتها الجزائر مصنوعة بالطريقة التقليدية و لا تشكل أي خطر واللغط القائم في العالم هو حول جدوى اللقاحات المصنوعة على قاعدة الحمض الريبي النووي و هذه اللقاحات لم تجلبها الجزائر.

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