رئيس اتحاد الكرة لِمُنافس “الخضر” في وضعية حرجة

استغاث رئيس اتحاد بوركينا فاسو لِكرة القدم لازار بانسي بِزملائه على مستوى الرابطات الجهوية، لِمواجهة خطر إقدام وزارة الرياضة على تنحيته.

ونشر اتحاد الكرة البوركينابي، الجمعة، بيانا يكشف فيه عن تلقّي الرئيس لازار بانسي دعم زملائه الذين يُشرفون على تسيير الرابطات الجهوية.

وكان رئيس اتحاد الكرة البوركينابي لازار بانسي قد أقدم مؤخّرا، على تنحية 4 إطارات ينتمون إلى المكتب الفيدرالي.

ويتّهم هؤلاء المسؤولون الأربعة رئيس اتحاد الكرة البوركينابي لازار بانسي بِالتسلّط والفساد، والتنسيق مع نظيره المغربي فوزي لقجع، للإطاحة بِالمنتخب الوطني الجزائري في تصفيات كأس العالم 2022.

وتدخّلت وزارة الرياضة البوركينابية وطالبت رئيس اتحاد الكرة المحلي بِإعادة الهدوء إلى بيت الهيئة المُسيّرة لِشؤون اللعبة، أو الرّحيل. وهو ما جعل لازار بانسي يستغيث بِرؤساء الرابطات الجهوية، لِيُظهر للحكومة بِأنه يتمتّع بِالكفاءة والمصداقية، وبعيدا عن كلّ شبهات التسلّط والفساد.

يأتي هذا عشية مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، المُقرّر تنظيمها بِملعب البليدة مساء الـ 16 من نوفمبر المقبل، في إطار الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لِتصفيات مونديال 2022. وهي مواجهة مصيرية وحاسمة، لِكون المنتخبان يتصدّران لائحة ترتيب الفوج، بعد إقصاء جيبوتي والنيجر في تاريخ سابق.