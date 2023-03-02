رئيس الأرجنتين يُعلّق على حادثة تهديد ميسي بِالقتل

تدخّل رئيس الأرجنتين ألبيرتو فرنانديز مساء الخميس، وعلّق على حادثة الاعتداء المُسلّح على متجر تابع لِعائلة زوجة نجم هجوم وقائد منتخب هذا البلد لِكرة القدم ليونيل ميسي.

وكان مجهولون مُسلّحون (المقال أدناه) قد اقتحموا هذا المتجر الذي يقع في مدينة روساريو الأرجنتينية، وهدّدوا ميسي بِقتله عاجلا أو آجلا.

وقال رئيس الأرجنتين ألبيرتو فيرنانديز: “نحن نقوم بِالكثير، ولكن من الواضح أنه يجب القيام بِشيء آخر، لأن مشكلة العنف والجريمة المُنظّمة في روساريو خطيرة للغاية. تلقيت هذا الصباح أنباء مُروّعة من روساريو حيث تمّ إطلاق النار على متجر. اتّصلت على الفور بِرئيس البلدية، وتحدثّت على الفور أيضا مع مدير الأمن. نحن نقوم بِالكثير، ولكن من الواضح أنّه يتعيّن علينا التحقيق في التفاصيل”.

وذكرت القناة التلفزيونية الأرجنتينية “تيك سبورتس” أن الذين اقتحموا المتجر وأطلقوا النار شخصَين كانا يمتطيان دراجة نارية. وأشارت إلى أن العمل الإجرامي لم يُخلّف أيّ أذى في الأرواح، سوى تخريب واجهات المحلّات التجارية، نتيجة الرّصاص المُتطاير.

تهديد بِقتل ميسي

هدّد مجهولون مُسلّحون نجم منتخب الأرجنتين وأحسن لاعب في العالم ليونيل ميسي بِالقتل، في أقرب فرصة مُمكنة.

واقتحم مجهولون مُسلّحون متجرا تملكه أسرة زوجة ميسي أنطونيلا روكوتزو، وأطلقوا النّار هناك بِمدينة روساريو الأرجنتينية.

ومعلوم أن مهاجم “البي آس جي” من مواليد مدينة روساريو الأرجنتينية عام 1987.

وترك هؤلاء المجهولون المُسلّحون رسالة كتبوا عليها مُخاطبين قائد منتخب الأرجنتين: ” ميسي، نحن في انتظارك… جافكين (رئيس بلدية روساريو) تاجر مخدّرات، ولن يُوفّر لك الحماية”. كما ذكرته صحيفة “الصن” البريطانية في تقرير لها نشرته، الخميس.

أمّا الصّحافة الأرجنتينية، فقالت إن هؤلاء المُسلّحين يُريدون ابتزاز ميسي، بِأن يدفع لهم المال نظير التخلّي عن تهديده بِالقتل.

وبعد إحرازه لقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين في منتصف ديسمبر الماضي، نال ليونيل ميسي الإثنين الماضي جائزة أحسن لاعب في العالم لِسنة 2022، سلّمها له الاتحاد الدولي لِكرة القدم.