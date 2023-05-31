رئيس الأركان يتفقد القاعدة البحرية بالمرسى الكبير

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، بزيارة تفقدية إلى القاعدة البحرية الرئيسية بالمرسى الكبير بالناحية العسكرية الثانية، أين أشرف على تدشين ورشات جديدة لمؤسسة البناء والتصليح البحريين، حسب ما أورده، الاربعاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وخلال الزيارة، اطلع الفريق أول عن كثب على الظروف المهنية والحياتية للمستخدمين، كما أشرف على تدشين ورشات جديدة لمؤسسة البناء والتصليح البحريين بذات القاعدة.

وحرص رئيس أركان الجيش على إعطائهم توجيهات وتعليمات تتعلق على وجه الخصوص بـ”ضرورة المحافظة على هذا المكسب الهام والعمل على أداء المهام الموكلة لهم بكل إخلاص وجدية وتفان، خدمة للمصالح العليا للوطن”.