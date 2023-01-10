رئيس الإتحاد الفرنسي في قلب فضيحة جنسية
وجّهت وكيل الأعمال سونيا سويد، اتهامات مباشرة لرئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، متهمة إياه بسلوك جنسي غير لائق.
وروت سويد الثلاثاء، لخلية التحقيق لإذاعة “أر ام سي”، حادثة سابقة مع رئيس الاتحاد الفرنسي في لقاء للترويج لكرة القدم النسائية، وقالت: ” أخبرني وجها لوجه، في شقته، بوضوح شديد، أنه إذا كنت أريده أن يساعدني، يجب الخضوع لاختبار مزعج”.
Agente de joueurs, Sonia Souid dénonce dans un long entretien à « L’Équipe » le comportement déplacé du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, de 2013 à 2017 https://t.co/MWKAxugpxA pic.twitter.com/Qg62dnAFL0
— L’ÉQUIPE (@lequipe) January 10, 2023
وقالت سويد: “إنه يتصل كثيرا، لدي رسائل بريد صوتي وبعض الرسائل النصية”.
وأضافت وكيلة الأعمال: “في كل مرة، الشيء الوحيد الذي يثير اهتمامه، وأنا أعتذر عن التحدث بطريقة مبتذلة، هو جسدي”.
🔴 Info RMC Sport : Florence Hardouin, directrice générale de la Fédération française de football, est très active pour mettre fin à “l’ère Le Graët” à la tête de l’instance.https://t.co/rRfplA2edx
— RMC Sport (@RMCsport) January 10, 2023
وفي تحقيق سابق، كشفت مجلة “سو فوت” عن سلوك غير لائق من قبل لوغريت، ولا سيما الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، رغم تكذيبه.
ويتم الاستماع حاليا إلى عدة شهادات، حول سلوك لوغريت، الذي أصبح في موقف صعب، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، وهي الاتهامات التي قد تعجل برحيله من على رأس الإتحاد الفرنسي، حسب تقارير إعلامية فرنسية.
وتأتي القضية الجديدة لرئيس الإتحاد الفرنسي، بعد الجدل الذي أثارته التصريحات المسيئة للنجم زين الدين زيدان.