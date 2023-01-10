رئيس الإتحاد الفرنسي في قلب فضيحة جنسية

وجّهت وكيل الأعمال سونيا سويد، اتهامات مباشرة لرئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، متهمة إياه بسلوك جنسي غير لائق.

وروت سويد الثلاثاء، لخلية التحقيق لإذاعة “أر ام سي”، حادثة سابقة مع رئيس الاتحاد الفرنسي في لقاء للترويج لكرة القدم النسائية، وقالت: ” أخبرني وجها لوجه، في شقته، بوضوح شديد، أنه إذا كنت أريده أن يساعدني، يجب الخضوع لاختبار مزعج”.

وقالت سويد: “إنه يتصل كثيرا، لدي رسائل بريد صوتي وبعض الرسائل النصية”.

وأضافت وكيلة الأعمال: “في كل مرة، الشيء الوحيد الذي يثير اهتمامه، وأنا أعتذر عن التحدث بطريقة مبتذلة، هو جسدي”.

وفي تحقيق سابق، كشفت مجلة “سو فوت” عن سلوك غير لائق من قبل لوغريت، ولا سيما الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، رغم تكذيبه.

ويتم الاستماع حاليا إلى عدة شهادات، حول سلوك لوغريت، الذي أصبح في موقف صعب، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، وهي الاتهامات التي قد تعجل برحيله من على رأس الإتحاد الفرنسي، حسب تقارير إعلامية فرنسية.

وتأتي القضية الجديدة لرئيس الإتحاد الفرنسي، بعد الجدل الذي أثارته التصريحات المسيئة للنجم زين الدين زيدان.