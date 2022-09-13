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الجزائر

رئيس الإمارات يؤكد مشاركته “شخصيا” في القمة العربية بالجزائر

الشروق أونلاين
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رئيس الإمارات يؤكد مشاركته “شخصيا” في القمة العربية بالجزائر
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محمد بن زايد

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوجه دعوة رسمية إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ31 للقمة العربية في الجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وسلمّ رسالة الدعوة إلى بن زايد في أبو ظبي، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وأكد عرقاب في لقائه مع رئيس الإمارات، ثقة الرئيس تبون بأن تكون أبو ظبي من “المساهمين الفاعلين في إنجاح هذا الاستحقاق الهامّ”.

من جهته، أكد بن زايد مشاركته شخصيا في القمة العربية بالجزائر، واستعداد دولة الإمارات “للعمل على عدّة أصعدة لإنجاح هذا الموعد العربي”.

القمة العربية: عرقاب يسلّم دعوة من الرئيس تبون لأمير قطر

كما وجه الرئيس تبون دعوة رسمية إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في أشغال الدورة العادية 31 للقمة العربية.

وسلم رسالة الدعوة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية خلال استقباله الثلاثاء، من قبل الأمير القطري.

القمة العربية: عرقاب يسلّم دعوة من الرئيس تبون لأمير الكويت

ويوم الاثنين، حمل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، دعوة من الرئيس عبد المجيد تبون لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح  لحضور القمة العربية تسلمها منه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .

وأفاد التلفزيون العمومي أن وزير الطاقة محمد عرقاب حمل دعوة الرئيس تبون للأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحضور القمة في الجزائر تسلمها منه  نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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