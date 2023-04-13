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الجزائر

رئيس الإمارات يمنح السفير الجزائري وساما من الطبقة الأولى

الشروق أونلاين
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رئيس الإمارات يمنح السفير الجزائري وساما من الطبقة الأولى
ح.م
وزير الدولة الإماراتي يسلم سفير وسام الإستقلال

منح رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، السفير الجزائري خميسي عريفي وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية فقد قلّد شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، السفير الجزائري بالوسام.

وعبرّ الوزير عن تقديره لجهود خميسي أثناء فترة عمله والتي ساهمت في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب عريفي عن بالغ تقديره وشكره لرئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وتقدم السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الإمارات على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.

كما أشار إلى حرص الجزائر على تعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة التي تجمع البلدين.

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