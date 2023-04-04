رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحذّر برشلونة

حذّر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، السلوفيني ألكسندر تشيفرين برشلونةَ من التعرض إلى عقوبات رياضية على المستوى الأوروبي، إذا تبين أنه خالف القواعد في قضية نيغريرا.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الإسباني والليغا لا يستطيعان معاقبة برشلونة على المستوى الرياضي، لأن سنوات عدّة مرت على الدفوعات لنائب رئيس التحكيم السابق، فإن هذا التقادم لا يعدّ مانعا فيما يتعلق بالويفيا.

وقال تشيفرين عند سؤاله عن قضية نيغريرا، في مقابلة مع صحيفة “إيكيبا” السلوفينية الرياضية: ” لقد أبلغوني أن الوضع خطير للغاية.. في رأيي، هذه واحدة من أخطر الحالات التي رأيتها في كرة القدم”.

وأضاف: “عندما يتعلق الأمر بسلطات كرة القدم الإسبانية، فإن الأمر انتهى بالتقادم ولا يمكن أن تكون هناك عقوبات رياضية، لكنني أعلم أن الإجراءات جارية على مستوى مكتب المدعي المدني الإسباني.. لكن فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لا شيء يسقط بالتقادم”.

وختم رئيس “اليويفا” أن “برشلونة يواجه عقوبات رياضية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إذا ثبت أنه ارتكب أي مخالفة”.