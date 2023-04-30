رئيس الاتحاد الاسباني يعلّق على عودة ميسي إلى برشلونة

علّق رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، على احتمال عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال روبياليس في تصريحات نشرتها صحيفة “آس” الإسبانية،: “إذا عاد ميسي إلى الليغا سنستقبله بأذرع مفتوحة”.

وأضاف: ” يرغب جميع الإسبان وأيضاً مشجعي الدوري الإسباني من خارج البلاد في أن يكون أفضل اللاعبين بالدوري الخاص بنا”.

وتابع: “هذه المسألة تتعلق باللاعب، وببرشلونة الذي يتفاوض على التعاقد معه أم لا، لأننا لا نعرف، أنا لن أتدخل، وميسي لاعب فريد من نوعه، وسأتمنى له دائما الأفضل”.

وتحدث روبياليس عن مواجهته لميسي عندما كان يلعب مع فريق ليفانتي، حيث قال: “واجهت ميسي في عام 2006، عندما كنت لاعباً مع ليفانتي، كنت محظوظاً بما يكفي للعب ضده، لكنني لا أعرف ما إذا كان حظا جيدا أم سيئاً بالنسبة لي، لأني كنت مطالبا بمراقبته، هو لاعب رائع لا يتكرر”.