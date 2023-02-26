رئيس الاتحاد الفرنسي يحدد موعد انسحابه النهائي
أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، سيقدم استقالته الثلاثاء المقبل.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن لوغريت، أكد لمقربين منه، أنه سيقدم استقالته، الثلاثاء المقبل خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للإتحاد الفرنسي لكرة القدم.
Noël Le Graët devrait démissionner mardi lors du prochain comex
Le président de la FFF a fait passer le message à ses proches et à plusieurs dirigeants fédéraux qu’il allait passer la main lors du prochain comité exécutif de l’instance, programmé mardi. https://t.co/eDTe56kv9s pic.twitter.com/s9M3C5qzWI
— L’ÉQUIPE (@lequipe) February 25, 2023
وقالت “ليكيب” أن لوغريت لم يعد له أي خيار آخر، ولا يمكنه اتخاذ أي قرار باستثناء الاستقالة من منصبه.
وأكدت لجنة التدقيق في الاتحاد الفرنسي، في تقريرها وجود ” انحرافات سلوكية “، للوغريت،” تتعارض مع أداء واجباته ومتطلبات المثالية المرتبطة به “.
كما أكد التقرير أن رئيس الاتحاد الفرنسي الموقوف عن أداء مهامه منذ جانفي الماضي، لم يعد يتمتع بالشرعية اللازمة لإدارته.
وكان لوغريت قد واجه اتهامات بالتحرش الجنسي، وأدليت عدة شهادات ضده خلال جلسات الاستماع.