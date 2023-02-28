رئيس الاتحاد الفرنسي يقدم استقالته

قدم رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، صبيحة الثلاثاء، إستقالته من منصبه.

وكما كان منتظرا، قدم لوغريت إستقالته من منصبه، خلال إجتماع اللجنة التنفيذية للإتحاد الفرنسي لكرة القدم، المنعقد صبيحة الثلاثاء.

رئيس الاتحاد الفرنسي يحدد موعد انسحابه النهائي

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية قد أكدت في وقت سابق، أن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، سيقدم استقالته الثلاثاء المقبل.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن لوغريت، أكد لمقربين منه، أنه سيقدم استقالته، الثلاثاء المقبل خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للإتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وقالت “ليكيب” أن لوغريت لم يعد له أي خيار آخر، ولا يمكنه اتخاذ أي قرار باستثناء الاستقالة من منصبه.

وأكدت لجنة التدقيق في الاتحاد الفرنسي، في تقريرها وجود ” انحرافات سلوكية “، للوغريت،” تتعارض مع أداء واجباته ومتطلبات المثالية المرتبطة به “.

كما أكد التقرير أن رئيس الاتحاد الفرنسي الموقوف عن أداء مهامه منذ جانفي الماضي، لم يعد يتمتع بالشرعية اللازمة لإدارته.

وكان لوغريت قد واجه اتهامات بالتحرش الجنسي، وأدليت عدة شهادات ضده خلال جلسات الاستماع.