رئيس الاتحاد الفرنسي يقدم استقالته
قدم رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، صبيحة الثلاثاء، إستقالته من منصبه.
وكما كان منتظرا، قدم لوغريت إستقالته من منصبه، خلال إجتماع اللجنة التنفيذية للإتحاد الفرنسي لكرة القدم، المنعقد صبيحة الثلاثاء.
Le président de la FFF, Noël Le Graët, en retrait depuis le 11 janvier, a donné sa démission mardi matin lors du comex de l’instance https://t.co/mivJRFBhu4 pic.twitter.com/Ndsyni3R8L
— L’ÉQUIPE (@lequipe) February 28, 2023
رئيس الاتحاد الفرنسي يحدد موعد انسحابه النهائي
وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية قد أكدت في وقت سابق، أن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، سيقدم استقالته الثلاثاء المقبل.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن لوغريت، أكد لمقربين منه، أنه سيقدم استقالته، الثلاثاء المقبل خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للإتحاد الفرنسي لكرة القدم.
Noël Le Graët devrait démissionner mardi lors du prochain comex
Le président de la FFF a fait passer le message à ses proches et à plusieurs dirigeants fédéraux qu’il allait passer la main lors du prochain comité exécutif de l’instance, programmé mardi. https://t.co/eDTe56kv9s pic.twitter.com/s9M3C5qzWI
— L’ÉQUIPE (@lequipe) February 25, 2023
وقالت “ليكيب” أن لوغريت لم يعد له أي خيار آخر، ولا يمكنه اتخاذ أي قرار باستثناء الاستقالة من منصبه.
وأكدت لجنة التدقيق في الاتحاد الفرنسي، في تقريرها وجود ” انحرافات سلوكية “، للوغريت،” تتعارض مع أداء واجباته ومتطلبات المثالية المرتبطة به “.
كما أكد التقرير أن رئيس الاتحاد الفرنسي الموقوف عن أداء مهامه منذ جانفي الماضي، لم يعد يتمتع بالشرعية اللازمة لإدارته.
وكان لوغريت قد واجه اتهامات بالتحرش الجنسي، وأدليت عدة شهادات ضده خلال جلسات الاستماع.