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العالم

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يزور دولة عربية

الشروق أونلاين
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رئيس الاحتلال الإسرائيلي يزور دولة عربية
أرشيف
رئيس الاحتلال

استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يوم الأحد، رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يجري أول زيارة له إلى البلاد.

وقال ملك البحرين في كلمة له بعد لقائه مع هرتسوغ:”نحن على ثقة بأن هذه الزيارة لها دور هام في توطيد العلاقات، ودعم تطلعاتنا المشتركة على صعيد ترسيخ السلام والتنمية”.

من جهته، قال رئيس الاحتلال:”هذه لحظة عظيمة. أنا أفتخر بكوني هنا في البحرين، ونؤكد كذلك على تطلعنا للعمل على تقوية علاقاتنا”.

والبحرين، هي إحدى الدول العربية الموقّعة على اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، التي حملت تسمية “اتفاقيات أبراهام”، ورعتها الولايات المتحدة، في فترة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

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