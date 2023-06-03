رئيس الاستخبارات السابق هاقان فيدان وزيرا للخارجية في تركيا

أردوغان يعلن تشكيلة حكومته الجديدة

أعلن الرئيس التركي المعاد انتخابه رجب طيب أردوغان مساء السبت، تشكيلة الحكومة الجديدة للبلاد.

وقد عيّن أردوغان في هذه الحكومة رئيس الأركان السابق الفريق أول يشار غولر وزيراً للدفاع. ووالي إسطنبول السابق علي يرلي قايا وزيراً للداخلية.

وأسندت وزارة الخارجية لرئيس جهاز الاستخبارات السابق هاقان فيدان. وجودت يلماز نائباً للرئيس، ومحمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا يوم الخميس، النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات. وقد أسفرت عن فوز رجب طيب أردوغان بـ 52.18 بالمئة من الأصوات.