رئيس البرازيل يستعجل إدخال روبينيو السّجن

رفض رئيس البرازيل لولا دا سيلفا تسليم لاعب منتخب بلاده سابقا روبينيو إلى القضاء الإيطالي، وأمر بِالتعجيل في محاكمته محلّيا.

وكانت العدالة الإيطالية قد أصدرت عام 2022 حكما، يقضي بِإيداع روبينيو السّجن لِمدّة 9 سنوات، لِتورّطه في فضيحة أخلاقية. وطالبت سلطات البرازيل بِترحيل اللاعب لِتنفيذ الحكم القضائي.

وتورّط روبينيو (40 سنة حاليا) في فضيحة أخلاقية (اغتصاب فتاة من ألبانيا) بِملهى ليلي في إيطاليا، خلال تمثيله ألوان نادي ميلان آسي، ما بين صيفَي 2010 و2014.

وفي ظهور تلفزيوني محلّي له، قال الرئيس البرازيلي لولا دالا سيلفا: “سيُحاكَم روبينيو قضائيا بِالبرازيل خلال شهر مارس الحالي. آمل أن يدفع ثمن تناسيه لِمسؤوليته”.

وأضاف استنادا إلى ما نقلته تقارير صحفية برازيلية صادرة، الثلاثاء، بِأن ما اقترفه روبينيو “لا يُغتفر”. وأن اللاعب الدولي السّابق “لم يكن بِحاجة إلى مثل هذه الأفعال، بعد أن صار يجني أموالا طائلة”.

وشدّد الرّئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على وجوب إدخال السّجن، كلّ مَن ارتكب جريمة الاغتصاب.