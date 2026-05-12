رئيس البرلمان الإفريقي يثمن دعم الجزائر لتطلعات الشعوب الافريقية

رئيس البرلمان الإفريقي يلقي كلمة عقب استقباله من الرئيس عبد المجيد تبون، 12 ماي 2026.

توجه رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق، في كلمة له عقب استقباله اليوم الثلاثاء، 12 ماي، من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، بـ”خالص عبارات الشكر والتقدير” إلى الرئيس تبون على “الثقة والدعم المتواصل”.

دعم، يؤكد بوطبيق أنه “يعكس حرص الجزائر الدائم على تعزيز حضورها ومكانتها في القارة الإفريقية والدفاع عن قضاياها العادلة”.

كما لفت رئيس البرلمان الإفريقي أنه تشرف خلال الاجتماع الذي جمعه بالرئيس تبون “بالاستماع إلى توجيهاته وتوصياته السديدة”، والتي شكلت “خارطة طريق لمواصلة العمل داخل البرلمان الإفريقي بما يخدم تطلعات الشعوب الإفريقية ويعزز دور المؤسسة البرلمانية الإفريقية في مرافقة مسار الإصلاحات المنشودة داخل القارة الإفريقية”.

ولفت بوطبيق أن انتخابه على رأس البرلمان الإفريقي “ليس تتويجاً لشخص، بل هو اعتراف بمكانة الجزائر التي أصبحت تحتلها اليوم على الصعيد القاري وعلى الصعيد الدولي وبالدور الريادي الذي تطلع به في دعم قضايا القارة الإفريقية والدفع نحو تكامل إفريقي حقيقي”.

تكامل قائم على احترام سيادة الدول وترسيخ مبادئ التعاون وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لفائدة الشعوب الإفريقية، يضيف المتحدث.

وقال بوطبيق إن الجزائر “تؤكد أن التزامها الثابت بمرافقة الدول الإفريقية ودعم كل جهود السلم والتنمية والحوار والتكامل انطلاقاً من إيمانها العميق بأن مستقبل إفريقيا يبنى بوحدة أبنائها، وبشراكة واعدة وعادلة متوازنة تحفظ كرامة الشعوب ومصالحها وفاء لتاريخ إفريقيا العظيم ووفاء لتلك التضحيات الجسام”.

ليختم رئيس البرلمان الافريقي فاتح بوطبيق كلمته بتوجيه “تحية فخر واحترام” باسم البرلمان الإفريقي إلى الرئيس تبون وذلك عرفانا “على مرافقته الصريحة والدعم الذي ما فتئت الجزائر تقدمه خدمة لأهداف البرلمان الإفريقي وخدمة للاتحاد الإفريقي ولتطلعات الشعوب الإفريقية نحو مستقبل أكثر استقرارا، وأكثر ازدهارا، في كنف السلم والطمأنينة.”