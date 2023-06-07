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الجزائر

رئيس البرلمان العربي: انتخاب الجزائر في مجلس الأمن “فوز مستحق”

الشروق أونلاين
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رئيس البرلمان العربي: انتخاب الجزائر في مجلس الأمن “فوز مستحق”
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رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي

هنأ رئيس البرلمان العربي, عادل بن عبد الرحمن العسومي, الجزائر بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن لسنتي 2024 و2025.

وأكد العسومي أن فوز الجزائر هو إضافة نوعية للدبلوماسية العربية وترسيخا لمكانة الجزائر الدولية”.

وأشاد العسومي بانتخاب الجزائر لتشغل أحد المقاعد العشرة للأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي, مضيفا بأن “هذا الفوز يعكس مكانة الجزائر على المستوى العربي والدولي”.

كما أكد أنه “فوز مستحق”, معربا عن “ثقته بأن الجزائر ستكون صوتا قويا مؤيدا لكافة القضايا العربية في مجلس الأمن, لما يمثله هذا الفوز من إضافة نوعية للدبلوماسية العربية على المستوى الدولي”.

وفي الاخير, أعرب العسومي عن تقدير البرلمان العربي للجهود الحثيثة التي تقوم بها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وحماية مصالح الشعب العربي الكبير.

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