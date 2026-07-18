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رئيس البرلمان العربي يعزي الجزائر في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة

الشروق أونلاين
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رئيس البرلمان العربي يعزي الجزائر في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة
ح.م
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

تقدم رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بخالص التعازي إلى الجزائر قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، إثر الحريق الذي اندلع فجر الخميس بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية، وأسفر عن وفاة عدد من الأطفال وإصابة آخرين.

وأعرب اليماحي، في رسالة تعزية يوم أمس الجمعة، عن صادق المواساة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا “الحريق المفجع“، مؤكداً تضامن البرلمان العربي الكامل مع الجزائر في هذا المصاب الأليم.

وقال رئيس البرلمان العربي إنه يتضرع إلى الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يتقبلهم شهداء، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

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