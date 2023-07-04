رئيس البرلمان العربي يهنئ الجزائر

هنأ رئيس البرلمان العربي بن عبد الرحمن العسومي، الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والبرلمان والشعب الجزائري بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

ونشر البرلمان العربي عبر مواقعه الرسمية رسالة التهنئة الخاصة للرئيس العسومي. الذي هنأ بها الجزائر بعيد الاستقلال الموافق لـ 5 جويلية من كل سنة.

وجاء في تهنئة العسومي: “يوم الاستقلال الجزائري، يمثل ذكرى غالية على قلوب العرب ومصدرًا للفخر. لتبقى أسطورة تدرس للأجيال القادمة”.

وتابع: “نستذكر خلالها التضحيات العظيمة التي قدمها أبناء الشعب الجزائري في مسيرة كفاح طويلة ضد المستعمر، لتبقى بلد المليون ونصف المليون شهيد”.

وفي الأخير، أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته لجمهورية الجزائر بتحقيق مزيد من التقدم والسير بخطى واثقة نحو التنمية والازدهار.