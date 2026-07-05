رئيس البرلمان العربي يهنئ الجزائر بالذكرى الـ 64 لعيد الاستقلال

هنأ رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، الجزائر قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة الذكرى الـ 64 لعيد الاستقلال، الموافق لـ 5 جويلية، مشيدًا بما حققته البلاد من إنجازات على مسارات التنمية وتعزيز حضورها العربي والإقليمي والدولي.

وأكد اليماحي، في بيان، أن عيد الاستقلال يمثل محطة تاريخية خالدة في مسيرة الدولة الجزائرية، ويجسد التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الجزائري في سبيل نيل الحرية واستعادة السيادة الوطنية.

وأشاد بما حققته الجزائر من تقدم في دفع مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز دورها الفاعل على المستويات العربية والإقليمية والدولية، في ظل قيادة الرئيس عبد المجيد تبون.

كما أكد رئيس البرلمان العربي حرص المؤسسة على تعزيز علاقات التعاون البرلماني مع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في الجزائر، ودعم كل ما من شأنه تطوير العمل البرلماني العربي المشترك، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية إلى الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.