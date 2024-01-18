رئيس البرلمان الموريتاني يزور الجزائر

بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، يشرع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان الموريتاني) محمد بمب مكت، في زيارة رسمية إلى الجزائر هذا الجمعة.

وستدوم هذه الزيارة، حسب بيان للمجلس، إلى غاية الإثنين 22 جانفي. حيث ستكون “فرصة لتوطيد العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين منذ عقود”.

وسيبحث محمد بمب مكت في الجزائر “إمكانية ترقية التعاون المشترك في شتى الأصعدة، وإعطائه دفعا إضافيا بما يناسب مستوى العلاقات الثنائية”.

كما سيجري المسؤول البرلماني ذاته محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان، ومع بعض كبار المسؤولين في الدولة، يضيف البيان.

وتأتي هذه الزيارة، ساعات قليلة بعد زيارة وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إلى الجزائر يوم الثلاثاء. حيث حظي باستقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.