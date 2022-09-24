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الجزائر
عن جهودها في قيادة الوساطات لحل النزاعات الدولية

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يشيد بدور الجزائر

س. ع
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رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يشيد بدور الجزائر
أرشيف

أشاد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروشي، السبت بنيويورك، بـ”الدور البارز” الذي تلعبه الجزائر في نشر السلم في جوارها الإقليمي وعلى الساحة الدولية عامة، وبـ”سجلها الحافل” في قيادة الوساطات لإنهاء النزاعات الدولية.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أشاد بـ”الدور البارز للجزائر في نشر السلم والاستقرار في جوارها الإقليمي وعلى الساحة الدولية بصفة عامة”.

وفي هذا السياق، أعرب كوروشي عن اعجابه بـ”السجل الحافل والمتميز للدبلوماسية الجزائرية في قيادة الوساطات لإنهاء النزاعات”، متطلعا لـ”مساهمتها الحكيمة في معالجة التحديات التي تفرضها التوترات المتزايدة على الساحة الدولية”.

كما أعرب رئيس الجمعية العامة عن تقديره “للدعم الذي تقدمه الجزائر ومساهمتها المعتبرة في سبيل إنجاح رئاسته” لهذا الجهاز الأممي.

من جهته، أعرب لعمامرة خلال اللقاء عن “دعم الجزائر وتطلعها للعمل الوثيق” تحت قيادة تشابا كوروشي لتجسيد أولويات هذه الدورة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الانسان.

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