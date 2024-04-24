رئيس الجمـهورية يجري حركة جزئية في سلك الولاة

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، حركة جزئية في سلك الولاة، تضمنت تحويل 4 ولاة إلى نفس المنصب في ولايات أخرى.

ويتعلق الأمر حسب ما ذكره بيان للرئاسة بالتحويلات التالية:

تحويل السيد مصطفى أغامير، بصفته واليا لولاية ورقلة إلى ولاية برج باجي مختار.

تحويل السيد عبد الغاني فيلالي، بصفته واليا لولاية عين الدفلى إلى ولاية ورقلة.

تحويل السيد عيسى عزيز بوراس، بصفته واليا لولاية أولاد جلال إلى ولاية عين الدفلى.

تحويل السيد عبد الرحمان دحيمي، بصفته واليا لولاية برج باجي مختار إلى ولاية أولاد جلال.

واستحدثت ولايتا برج باجي مختار وأولاد جلال بقرار من الرئيس تبون في فيفري 2021، إلى جانب 8 ولايات جديدة أخرى هي تيميمون وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتقرت وجانت والمغير والمنيعة.