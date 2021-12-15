-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رئيس الجمهورية تبون يُثمّن تأهّل المنتخب المحلّي

الشروق الرياضي
  • 52
  • 0
رئيس الجمهورية تبون يُثمّن تأهّل المنتخب المحلّي

أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة الأربعاء بِكفاءة واقتدار لاعبي المنتخب المحلّي الجزائري، بعد التأهّل الكروي العربي.

وتأهّل محلّيو “الخضر” لِنهائي كأس العرب، بعد تفوّقهم على المنافس والمضيف القطري بِنتيجة (1-2)، لِحساب محطّة المربّع الذهبي.

وكتب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مبروك للأبطال التأهل للنهائي”.

ويلعب تلاميذ الناخب الوطني مجيد بوقرة النهائي العربي أمام الفريق التونسي، عصر السبت المقبل.

مقالات ذات صلة
قائد منتخب قطر: هدفنا تجاوز الجزائر للاقتراب من التتويج

قائد منتخب قطر: هدفنا تجاوز الجزائر للاقتراب من التتويج

قرعة دوري الأبطال..محرز في مواجهة لشبونة ورفقاء ماندي يقابلون “اليوفي”

قرعة دوري الأبطال..محرز في مواجهة لشبونة ورفقاء ماندي يقابلون “اليوفي”

زفان يتّخذ هذا القرار عشية “كان” 2022

زفان يتّخذ هذا القرار عشية “كان” 2022

هذه رسالة محرز بعد اعتزال أغويرو

هذه رسالة محرز بعد اعتزال أغويرو

محرز أفضل لاعب في مانشستر سيتي هذا الموسم

محرز أفضل لاعب في مانشستر سيتي هذا الموسم

الجزائر تُواجه مُنافسا يضمّ في صفوفه 17 لاعبا مُجنّسا

الجزائر تُواجه مُنافسا يضمّ في صفوفه 17 لاعبا مُجنّسا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد