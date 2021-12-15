رئيس الجمهورية تبون يُثمّن تأهّل المنتخب المحلّي

أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة الأربعاء بِكفاءة واقتدار لاعبي المنتخب المحلّي الجزائري، بعد التأهّل الكروي العربي.

وتأهّل محلّيو “الخضر” لِنهائي كأس العرب، بعد تفوّقهم على المنافس والمضيف القطري بِنتيجة (1-2)، لِحساب محطّة المربّع الذهبي.

وكتب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مبروك للأبطال التأهل للنهائي”.

ويلعب تلاميذ الناخب الوطني مجيد بوقرة النهائي العربي أمام الفريق التونسي، عصر السبت المقبل.