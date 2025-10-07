-- -- -- / -- -- --
رئيس الجمهورية تبون يُعزي في وفاة اللاعب الدولي “سالمي”

رئيس الجمهورية تبون يُعزي في وفاة اللاعب الدولي “سالمي”

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، تعازيه لِأسرة الفقيد جيلالي سالمي، أحد خيرة لاعبي المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم.

وجاء في بيان مصالح رئاسة الجمهورية: “رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يبعث برسالة تعزية إلى عائلة جيلالي سالمي، رحمه الله، اللاعب الدولي وأسطورة شباب بلوزداد الأسبق”. الذي تُوفّي، الثلاثاء، عن عمر ناهز 79 سنة.

وحاز جيلالي سالمي شرف تقمّص ألوان المنتخب الوطني الجزائري في منصب مهاجم، في أوّل مشاركة لـ “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة إثيوبيا 1968. كما زيّن سجّله بِعدّة تتويجات مع فريق شباب بلوزداد، لاعبا ورئيسا للنادي.

