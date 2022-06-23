رئيس الجمهورية: تحلية مياه البحر الوسيلة الأكثر ضماناً لتزويد المواطن بالماء الشروب

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يقوم بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران، الخميس، أن تحلية مياه البحر هي الوسيلة الأكثر ضمانا لتزويد المواطن بالماء الشروب.

وأبرز رئيس الجمهورية على هامش إشرافه على مراسم وضع حجر الأساس لمشروع انجاز محطة لتحلية مياه البحر بالرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة (دائرة بوتليليس)، أن “سياسة تحلية مياه البحر هي الأكثر ضمانا لتوفير الماء الشروب”.

وأشار الرئيس تبون أن مجمع سوناطراك اكتسب التقنيات والتكنولوجيا لإنجاز محطات تحلية مياه البحر.

وأوضح رئيس الجمهورية في هذا الشأن “أننا أصبحنا قادرين على انجاز هذه المحطات بأيدينا” وأن “تضافر الجهود سيجعل الجزائر في منأى عن مشاكل التزويد بالماء الشروب”.

وبخصوص مشاريع إنجاز خمس محطات لتحلية البحر بطاقة 300.000 متر مكعب لكل واحدة بولايات مختلفة من ربوع الوطن، التي ستسمح برفع الإنتاج إلى 3.3 مليون متر مكعب في الجزائر، فقد أكد رئيس الجمهورية بأنه “انجاز مهم كفيل بضمان التزويد الماء الشروب، خاصة في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية الكبيرة”.

وذكر رئيس الجمهورية بأن الجزائر تمتلك 74 سدا، 90 بالمائة منها شيدت بعد الاستقلال و هو أكبر عدد على المستوى المغاربي و الإفريقي، غير أن هذا العدد لم يعد كافيا بسبب الجفاف الذي تعرفه البلاد منذ أربع أو خمس سنوات.

ودعا الرئيس تبون المواطنين إلى التحلي بالصبر في انتظار انجاز المشاريع, داعيا بالمقابل شركات التوزيع إلى “عدم حرمان المواطنين من المياه ليومين متتاليين أو أكثر”.

وقال في هذا الشأن أنه “حتى لوشح الماء، هناك إمكانية لتزويد المواطنين بالمياه بعض الساعات في اليوم في انتظار تحسن الأمور”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “الماء قضية تسيير أكثر منها قضية ندرة”، داعيا مسؤولي القطاع إلى إعادة النظر في الأرقام الخاصة بالإنتاج والتوزيع التي “لا تعبر أحيانا عن الحقيقة”.

الرئيس تبون: ممنوع منعاً باتاً قطع الماء على المواطنين ليومين متتالين

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، من وهران، على ضرورة تزويد المواطنين بالماء الشروب خلال هذه الصائفة.

وأكد رئيس الجمهورية في توجيهاته أنه ممنوع منعاً باتاً قطع الماء لمدة يومين متتاليين على المواطن.

بالفيديو.. الرئيس تبون في زيارة إلى وهران لتدشين عدة مشاريع

حلّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس بولاية وهران، في زيارة عمل وتفقد، حسب ما جاء في بيان للرئاسة.

وكان في استقبال الرئيس تبون بوهران، 4 مقاتلات لسلاح الجوّ التابع للجيش الوطني الشعبي، أدّت استعراضا ترحيبيا، حسب ما يظهره مقطع فيديو نشرته الرئاسة.

وفي مستهلّ زيارته إلى وهران، استقلّ رئيس الجمهورية المروحية الرئاسية، متوجّها إلى الرأس الأبيض بعين الكرمة، لوضع حجر الأساس لمشروع بناء محطة تحلية مياه البحر هناك.

كما دشن المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران الدولي “أحمد بن بلة” ببلدية السانية وحي فلاوسن بمدخل مدينة وهران الفندق الكبير “AZ” التابع لأحد الخواص.

الرئيس تبون سيدشّن في خلال زيارته إلى وهران، عددا من المنشآت الرياضية. إلى جانب إطلاق عدّة مشاريع تنموية بالولاية.

وتأتي زيارة رئيس الجمهورية إلى وهران، قبل يومين على افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط، التي تحتضنها المدينة، بداية من السبت 25 جوان الجاري.