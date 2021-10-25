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رياضة

رئيس الجمهورية: تحية تقدير لنجوم فريقنا الوطني القدامى

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية: تحية تقدير لنجوم فريقنا الوطني القدامى

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين، تحية تقدير إلى نجوم الفريق الوطني لكرة القدم القدامى.

وقال الرئيس في رسالة له نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” “تحية تقدير لنجوم فريقنا الوطني، القدامى، الذين لا يزالون يحملون في قلوبهم المحن التاريخية، للوطن، رغم الغربة”..

وأضاف “مبادرة رياضية سامية، تلك المباراة الاستعراضية المنظمة، بنانتير، بفرنسا، من قِبل التنظيم الجمعوي 17أكتوبر 1961، تخليدا لذكرى المجازر..فباسمي وباسم كل الجزائريين..شكرا لكم”.

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