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رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يؤدي واجبه الانتخابي

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يؤدي واجبه الانتخابي

أدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، واجبه الانتخابي في إطار الانتخابات التشريعية على مستوى مدرسة أحمد عروة بالجزائر العاصمة.

وعقب إدلائه بصوته الانتخابي قال الرئيس، عبد المجيد تبون، الخميس، إن كل الجزائريين متيقنون بأن مرحلة الكوطة انتهت، مشيرا إلى أن جميع الانتخابات اللي مرت لم يشكو أحد من التزوير أو سرقة الأصوات.

وتابع الرئيس تبون في رده على أسئلة الصحافة الوطنية والدولية قائلا إن البرلمان القادم سيكون خال من كل الشبهات وسيواكب مسيرة البلاد من جميع النواحي الاقتصادية والسياسية.

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