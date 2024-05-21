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الجزائر

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجتمع برؤساء الأحزاب السياسية

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجتمع برؤساء الأحزاب السياسية

حلّ في هذه الأثناء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال) للقاء رؤساء الأحزاب السياسية الجزائرية، الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة.

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