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رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشرع في زيارة إلى تونس
الجزائر
قيس سعيد استقبله على دويّ 21 طلقة مدفعية

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشرع في زيارة إلى تونس

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشرع في زيارة إلى تونس
قيس سعيد يستقبل الرئيس تبون عند مدرج الطائرة

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، إلى مطار قرطاج الدولي أين كان في استقباله نظيره التونسي قيس السعيد عند مدرج الطائرة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الرئيس عبد المجيد تبون عند مدرج الطائرة، على دويّ 21 طلقة مدفعية، ترحيباً به.

وأفاد المصدر ذاته “وصول الطائرة الرئاسية إلى المطار الدولي تونس قرطاج، على متنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للشروع في زيارة دولة، استجابة لدعوة من أخيه رئيس الجمهورية التونسية، السيد قيس سعيد”.

وتندرج هذه الزيارة في إطار “تمتين علاقات الأخوة المتجذرة، بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما”.

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