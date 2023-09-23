رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي نظيره الإيطالي

إثر وفاة الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو

بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، وهذا إثر وفاة الرئيس الإيطالي السابق، جورجيو نابوليتانو.

بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، وهذا إثر وفاة الرئيس الإيطالي السابق، جورجيو نابوليتانو.

وهذا هو نص رسالة الرئيس :