إثر وفاة الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي نظيره الإيطالي
بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، وهذا إثر وفاة الرئيس الإيطالي السابق، جورجيو نابوليتانو.
وهذا هو نص رسالة الرئيس :
“فخامة الرئيس السيد سيرجيو ماتاريلا،
رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة.
علمتُ ببالغ الحزن نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإيطالية السابق السيد جورجيو نابوليتانو. وبهذا المصاب الأليم أُعربُ لفخامتكم ولعائلته الكريمة وللشعب الإيطالي الصديق، عن أحرّ التعازي وصادق المواساة راجيا لكم الصبر و السلوان.
وتقبلوا فخامة الرئيس، أسمى مشاعر التقدير والاحترام.”