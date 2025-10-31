رئيس الجمهورية: مبادئ نوفمبر بوصلة الجزائر في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الجمعة، رسالة بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، جدد فيها تمسّك الجزائر بثوابتها ووحدتها، لِضَمَانِ حصانتها إزَاءَ الأوضَاع والتحديات الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس في رسالته أن ذكرى الفاتح من نوفمبر، مناسبة لاستحضار أمجاد أجيال خاضعت معارك لم تهدأ في كل ربوع الجزائر.

كما شدد رئيس الجمهورية على أن الوفاء لتضحيات الشهداء يعد مصدرا متجددا لقوة العزيمة، ومنبع أصيل يتغذى منه الوعي الجماعي المرتبط بتاريخ الجزائر المجيد.

واعتبر الرئيس أن هذا الإرث يشكل البوصلة التي توجه الجزائر في هذه المرحلة الدقيقة نحو تثبيت ركائز الدولة الوطنية الصاعدة، وتعزيز الرّوح الوطنيةِ الجامعة، بما يضمن حصانة البلاد أمام الاضطرابات الإقليمية، والصراعات العالمية.

النص الكامل للرسالة: