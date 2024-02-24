رئيس الجمهورية: نملك خطة استثمارية طموحة لزيادة إنتاجنا الأولي من المحروقات

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، توفر الجزائر على خطة استثمارية طموحة ستسمح بزيادة الإنتاج الأولي للمحروقات في الجزائر بنسبة 2٪ سنوياً، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2027، لتصل إلى حوالي 209 مليون طن مكافئ نفط بحلول عام 2027.

وخلال كلمة قرأها نيابة عنه، الوزير الأول نذير العرباوي، بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر ستواصل الاستثمار في اكتشاف حقول جديدة وتحسين إنتاج الحقول القائمة،كاشفا في الوقت ذاته، على تكثيف الجزائر جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج تثمين المحروقات الذي يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة في مجال البتروكيمياء، وذلك في إطار تجسيد التزامه بتشجيع إنتاج الطاقة وتصديرها عبر تكثيف جهود إنتاج الطاقات الأحفورية.

واستعرض الرئيس تبون، بهذه المناسبة، القدرات الهامة التي تتوفر عليها ولايات تيميمون، في مجال الطاقة، حيث تحتل مكانة هامة ضمن استراتيجية تعزيز المنبع النفطي لإنتاج الغاز الطبيعي، من خلال ثلاثة مشاريع غازية هامة تتمثل في تطوير حقول حاسي باحمو وحاسي تيجران وتينركوك، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 14 مليون م3 في اليوم.