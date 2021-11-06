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الجزائر

رئيس الجمهورية: هناك تطابق كبير في وجهات النظر مع الجانب الإيطالي

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية: هناك تطابق كبير في وجهات النظر مع الجانب الإيطالي

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن هناك تطابق كبير في التوجه الاقتصادي مع الجانب الإيطالي وكذا في الملف الليبي.

وتطرق الرئيس تبون في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الايطالي، السبت، الحديث عن خصوصية الاقتصاد الايطالي قائلا “إيطاليا معروفة باقتصاد متكون من مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة، مضيفا “وهذا ما نريده في الجزائر”.

وقال الرئيس تبون، إن “الجزائر متفائلة بعد اجتماع اللجنة العليا للبلدين للخروج بنتائج إيجابية وميدانية حقيقية لتعزيز الصناعة الجزائرية”.

وأشار إلى أن، الجزائر سبق لها وأن أوفدت إلى إيطاليا الوزيرين المنتدبين المكلفين بالصناعة الصغيرة والمؤسسات الناشئة.

وأضاف “لا تفوتني الفرصة أن أؤكد على الصداقة القوية والمتينة بين الجزائر وإيطاليا والعلاقات ليست وليدة اليوم بل هي قديمة من زمان واستقوت أثناء ثورة التحرير وكذلك في العشرية السوداء وبالتقريب البلد الوحيد الذي وقف مع الجزائر هي إيطاليا”.

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