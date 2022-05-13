رئيس الجمهورية والفريق شنقريحة يعزيان في وفاة اللواء علاق

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة تعازيهم في وفاة اللواء المتقاعد محمد علاق.

وأعرب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عن تعازيه الخالصة إلى أسرة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق، وإلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.

من جهته تقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.