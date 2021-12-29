رئيس الجمهورية يأمر بتنصيب أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتعلق بتشكيلة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمر بتنصيبه.

بيان رئاسة الجمهورية:

طبقا لأحكام المـادة 211 من الدستور، وقّع رئيـــس الجمهوريــــة السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يتعلّق بتشكيلة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمر بتنصيبه.