رئيس الجمهورية يأمر بفتح خط جوي تجاري بين الجزائر وتشاد

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية "2025 IATF" في يومه الثاني

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء أمس الجمعة بفتح خط جوي تجاري بين الجزائر وتشاد في خطوة تهدف إلى تعزيز التقارب والتواصل بين الشعوب الإفريقية.

وخلال إشرافه على افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية “2025 IATF” بقصر المعارض بالصنوبر البحري أمر الرئيس تبون المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية باعتماد مطار العاصمة التشادية نجامينا كمحطة توقف للرحلات الجوية المتجهة نحو نيجيريا وجنوب إفريقيا، مؤكدا على ضرورة وضع هذا الخط ضمن أوليات الشركة.

وفي السياق ذاته دعا رئيس الجمهورية إلى تخصيص ميناء خاص لتصدير الإسمنت.

كما وقف الرئيس تبون عند جناح المؤسسات الناشئة وصناعة الكواشف الطبية، حيث أشاد بالتطور الملحوظ الذي حققته هذه المؤسسات في تلبية حاجيات السوق الوطنية.

وفي إطار زيارته لأجنحة المعرض، الذي تتواصل فعالياته من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري، استمع رئيس الجمهورية إلى شروحات قدمتها مؤسسات اقتصادية وطنية وإفريقية ودولية مشاركة في التظاهرة، وتوقف على وجه الخصوص عند جناح الصناعات الإلكترونية وجناح مؤسسات الأشغال الكبرى، حيث اطلع على أبرز المشاريع العملاقة التي تنجزها الجزائر، فضلاً عن جناح الاتحاد الإفريقي.

كما كان رئيس الجمهورية مرفوقاً في هذه الجولة بالوزير الأول بالنيابة سيفي غريب، وأعضاء من الحكومة، ومسؤولين سامين في الدولة، إلى جانب رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقية ورئيس نيجيريا الأسبق أوليسيجون أوباسانجو، ومحافظ المعرض العربي لطرش، وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.